Tsunami in Indonesië

Volgens een woordvoerder van het crisiscentrum zijn huizen weggeslagen en worden families vermist. Communicatie is niet mogelijk omdat infrastructuur is vernietigd. Hulpverlening komt nauwelijks op gang, mede door de donkerte.

„De situatie is chaotisch”, vertelt Dwikorita Karnawati, directeur van het Indonesische meteorologisch instituut BMKG. „Mensen rennen rond op straat. Gebouwen zijn ingestort.”

De golf zou twee meter hoog zijn geweest. Een schip werd meegesleurd door de stroming. Berichten van dodelijke slachtoffers zijn er nog niet, aldus de autoriteiten, maar dat ligt wel in de lijn der verwachting.

Video

Op een video is te zien hoe een vloedgolf Sulawesi treft. Een medewerker van het museum in Palu bevestigt tegenover The Jakarta Post: ,,Ja, er is een golf op de kust geslagen.’’ Daarna werd de verbinding verbroken.

Onderstaande beelden circuleren. Artikel gaat verder hieronder.

Voor de hulpverlening zal een schip worden ingezet. Ook worden helikopters paraat gemaakt. Hulpverleners hebben echter nog geen contact kunnen krijgen met hun teams die in Palu gestationeerd zijn.

Niet in trek bij Nederlanders

Volgens reisexperts is het gebied dat nu getroffen lijkt geen gebied waar veel Nederlanders heen reizen. Van Verre reizen heeft twee klanten op het eiland, maar aan de zijde die niet getroffen is, aldus directeur Emmy Nijman. Een tijd lang lukte het niet hen te bereiken. ,,Ze zijn veilig, maar hebben wel de schokken gevoeld. Ze waren aan de kust en bang voor een tsunami. Samen met hun chauffeur zijn ze de binnenlanden ingevlucht’’, vertelt ze. ,,Er is één provider op het eiland en die ligt schijnbaar plat.’’

Een stuk buiten Palu ligt het bij duikers populaire Dongala. Dat is meer een toeristische trekpleister dan Palu. ,,Maar weinig mensen reizen naar Noord-Sulawesi’’, aldus Nijman.

’Hier viel het mee’

Volgens manager Omar van het Prince John Dive Resort bij Dongala viel de tsunami daar mee. De bungalows bleven gespaard, wat algemene ruimtes werden wel geraakt. ,,Maar ik stond met de toeristen te kijken. Nu sta ik op het strand en is alles oké. Niemand is gewond.’’ Dat geldt ook voor een Nederlandse gast, vertelt hij. ,,Die ligt nu te slapen.’’

Locals schrokken wel enorm en vluchtten de heuvels in, vertelt Omar. ,,En in Palu was het veel erger.’’

SOS International laat weten dat zij geen meldingen hebben ontvangen bij hun alarmcentrale van Nederlanders in het gebied.

Aardbeving

Na twee krachtige aardbevingen op het eiland Sulawesi, waarvan een met een kracht van 7,5, werd een tsunami-alarm gegeven. Dat zou later zijn ingetrokken. De aardbeving zorgde al voor tenminste één, maar vermoedelijk meer doden en verschillende gewonden.

Door een serie aardbevingen vielen vorige maand bijna vijfhonderd doden op het vakantie-eiland Lombok, op enkele honderden kilometers ten zuidwesten van Sulawesi. In 2004 zorgde een grote tsunami in de regio voor 226.000 slachtoffers in 13 landen, waarvan meer dan honderdduizend slachtoffers in Indonesië.