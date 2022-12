Ziekenhuizen doen oproep vanwege gladheid: ’blijf thuis als het kan’

De regio is goed voorbereid op een grote toestroom van patiënten dankzij extra ingeroosterd personeel en de juiste faciliteiten. Vrijdagavond was het bij de ziekenhuizen ’extreem druk’, mede omdat ambulances uit omliggende regio’s ook naar regio West (Hollands Midden en Haaglanden) uitweken. Ambulances maakten twee keer zoveel ritten als normaal en op de eerste hulp kwamen twee tot drie keer meer patiënten binnen.

„Het is op veel plekken nog steeds extreem glad en een ongeluk is zo gebeurd”, schrijft Schalij in een persbericht. „De ziekenhuizen liggen nu nog vol met alle mensen die we de afgelopen dagen binnenkregen. Als hier nog meer mensen bij komen, dan komt onze reguliere zorg echt in gevaar. Dus ik kan het niet genoeg benadrukken: kijk heel goed uit buiten en liever nog: blijf thuis als dat kan!”