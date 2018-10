Uitslag stelling: Verzet tegen hogere huur

Velen vinden het vreemd dat iemand blijkbaar een flink deel van zijn inkomen moet uitgeven aan wonen. „Je mag toch zelf weten waar je je geld aan uitgeeft?”, is het commentaar van een van hen. Een andere respondent vindt het niet eerlijk als huurders met een hoger inkomen in een sociale huurwoning extra worden belast. „Koopwoningen worden stevig gesubsidieerd met de hypotheekrenteaftrek. Daardoor zijn kopers nog eens stukken goedkoper uit.”

De meesten vinden niet dat de scheefwoners de doorstroming op de woningmarkt belemmeren. Een grote meerderheid van de respondenten denkt niet dat scheefwoners bij het duurder worden van hun huurwoning massaal gaan overstappen naar een koopwoning. Een van hen: „Als je net boven de huurgrens zit, en je wilt verhuizen, dan is er geen betaalbaar alternatief.” En een ander stelt: „Dat kan alleen als hypotheken weer betaalbaar worden.”

De norm om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, kan wat de meesten betreft best omhoog, of moet op z’n minst gelijk blijven. De woningcorporaties en andere verhuurders die meer dan 50 huizen verhuren, betalen een zogenaamde verhuurdersheffing. Een piepkleine meerderheid vindt het niet terecht dat de verhuurders die heffing betalen. „Die verhuurdersheffing moet eraf voor corporaties die inderdaad investeren in nieuwbouw”, zo vindt een van hen. Een andere respondent denkt zelfs dat de heffing ervoor heeft gezorgd dat corporaties niet zijn gaan bouwen en dat daardoor de slechte situatie op de woningmarkt is ontstaan. En weer een ander geeft de verhuurdersheffing er de schuld van dat huren in de vrije sector niet te betalen zijn. „Waarom hoor je niks over mensen met een te laag inkomen die in een te dure woning zitten. Dat is ook scheefwonen.”

Minister Ollongren wil de lasten voor verhuurders best verlichten, op voorwaarde dat woningcorporaties meer huurwoningen voor ouderen gaan bouwen. Dat vinden bijna alle deelnemrs een goed idee, want ze denken inderdaad dat er te weinig geschikte huizen zijn voor ouderen. Een respondent vraagt zich hierbij af wat scheef is: „Er wonen in mijn buurtje drie alleenstaande dames in woningen met drie slaapkamers. Ze krijgen de volle mep huursubsidie. Dat klopt dus ook niet.”

Anderen vullen aan: „Babyboomers die in te grote huizen wonen, kunnen geen kant op.” De oplossing: „Er moet voor ouderen die te groot wonen een goed, betaalbaar alternatief komen in hun eigen wijk.”

De helft meent trouwens dat de corporaties óók voor jongeren moeten gaan bouwen. Één van hen vindt dat er meer aandacht moet komen voor jongeren die nu te lang thuis moeten wonen voor ze in aanmerking komen voor een eigen koop-, dan wel huurwoning.

Iemand vindt het bijvoorbeeld een goed idee om jongeren en ouderen door elkaar te laten wonen, voor de sociale controle en onderlinge hulp. De meesten geven wel de voorkeur aan het veel meer bouwen van sociale en middeldure huurhuizen.