Britse cel voor Nederlandse smokkelleider

Alle cokereizen waren geregeld door de Nederlander. Ⓒ ANP

LONDEN - Een 24-jarige Nederlander moet in Groot-Brittannië 9,5 jaar de gevangenis in. De man heeft meerdere mensen op pad gestuurd om voor hem cocaïne te smokkelen. Het ging bij elkaar om 14 kilo drugs. Die lading was volgens de Britse justitie ongeveer een miljoen pond waard.