Heerlen ’s lands nummer één met misdaadcijfers: ’Een klap in het gezicht’

HEERLEN - „Het is vervelend en frustrerend dat wij weer de nummer één zijn. De misdaadcijfers zijn een klap in mijn gezicht.” Dat zegt Guido Kreutzer, eigenaar van het Grand Café ZwartGoud in het centrum van de Limburgse stad. Hij is er tevens voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland.

Het Limburgse Heerlen staat bovenaan het lijstje qua misdaadcijfers, aldus het CBS, en daar zijn ze in de stad niet blij mee.