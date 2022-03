BVNL ziet positieve start in ’strijd tegen totalitarisme’

BVNL, dat nog geen jaar geleden door FvD-afsplitser Van Haga werd opgericht, viert de uitslagenavond in het Haarlemse grandcafé The Governor. ,,De VVD heeft het liberalisme van Thorbecke gekilld”, zegt partijlid Ennio Senese stellig. ,,Het is een kwestie van liberalisme versus totalitarisme. Met corona is dat maar al te duidelijk gebleken.”

Het klassiek-liberale geluid was bij binnenkomst nog allesbehalve hoorbaar, met door de speakers schallende dancemuziek. Dat verandert als de Italiaanse muzikant Nazareno Ferruggio het podium beklimt. De ‘meesterpianist’ kan evenwel maar op een matig applaus rekenen van de aanwezigen, van wie de meerderheid in maatpak gestoken is. Op meer enthousiasme kunnen de geserveerde glazen cava rekenen. Die vinden gretig aftrek.

Ook partijleider Wybren van Haga is fel over de coronamaatregelen. ,,De hele crisis was gewoon een marxistische revolutie.” Hij is verheugd over het feit dat ,,er steeds meer mensen kwamen die met ons vochten voor de vrijheid.”

Van Haga is blij met de start van de partij. ,,We hebben ook blunders gemaakt, maar we hebben geluk gehad dat mensen bij andere partijen niet van elkaar af konden blijven en dat er personen als Sydney Smeets en Nilüfer Gündogan waren.”