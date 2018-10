In 2004 overviel muur van water Indonesië

De aarbeving met een kracht van 9.3 op de Schaal van Richter in de Indische Oceaan zorgde voor een vloedgolf die op sommige plekken een hoogte bereikte van tien meter. De muur van water raasde met negenhonderd kilometer per uur richting Indonesië en India en overviel kustdorpen, vakantieresorts en kustwegen.

In totaal vielen er ongeveer 226.000 doden door het natuurgeweld. De meeste slachtoffers vielen in Indonesië en Sri Lanka. Het zwaarst getroffen was het Indonesische eiland Atjeh dat vlakbij het epicentrum lag. Bandah Atjeh raakte voor meer dan driekwart verwoest. Volgens de autoriteiten vielen er bijna honderdduizend slachtoffers op het eiland.

Nederlanders

Ook op Sri Lanka was de schade enorm. Zo’n zeventienhonderd mensen kwamen om het leven toen de vloedgolf een overvolle trein meesleurde. Dat gebeurde vlakbij de stad Peraliya.

In totaal kwamen 36 Nederlanders bij de natuurramp om het leven. Achtentwintig overleden er in Thailand, twee in Sri Lanka.

Hulp

Een hulpactie georganiseerd door verschillende hulporganisaties wist uiteindelijk meer dan tweehonderd miljoen euro in te zamelen. Dat gebeurde dankzij televisie-uitzendingen en aandacht op de radio.

De tsunami-ramp uit 2004 sprak zo tot de verbeelding dat er verschillende films over zijn verschenen, waaronder The Impossible van de Spaanse regisseur Bayona uit 2012.

Bekijk ook: Tsunami in Indonesië