Cornelis R. zou hebben ’gesmuld’ van terroristische aanslag Christchurch

Cornelis R., die woensdag 3 jaar cel tegen zich hoorde eisen, zou ’gesmuld’ hebben van de aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij vorig jaar 51 gelovigen omkwamen. Ⓒ AFP

Den Haag - Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 36 maanden geëist tegen Hagenaar Cornelis R., die verdacht wordt van bedreiging met een terroristisch misdrijf in de richting van moslims en van wapenbezit. Hij zou hebben ’gesmuld’ van de aanslag in Christchurch en tegen een collega hebben verklaard twee handgranaten mee te nemen in een moskee.