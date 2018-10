Vrouw ’Barney’ met dood bedreigd

Dit blijkt uit de dagvaarding tegen de drie verdachten die maandag voor de eerste keer voor de rechter moeten verschijnen.

Bij een worsteling die tijdens de beroving plaatsvond raakte Silvia lichtgewond. Ze liep blauwe plekken op maar hoefde niet behandeld te worden.

Ketting, oorbellen

De mannen drongen op die bewuste zaterdag in alle vroegte de woning van ’Barney’ aan de Harry Pauwlaan in de Haagse Vinexwijk Ypenburg binnen. Uit de gegevens van de aanstaande zitting blijkt dat de verdachten er vandoor gingen met een ketting en oorbellen, een tas en een portemonnee. De beroemde Haagse darter zelf was niet thuis tijdens de moeilijke momenten die zijn vrouw moest doorstaan.

Nog geen week na de overval werd de eerste verdachte opgepakt waarna gedurende het onderzoek nog twee vermoedelijke daders in de kraag werden gevat.

Amsterdammers

De 24-jarige Yassir A., de 23-jarige Yassine el H. en de 22-jarige Mikey B. verschijnen maandag voor het eerst in de Haagse rechtbank. Alle drie de verdachten komen uit Amsterdam.

De advocate van de 23-jarige Yassin el H. laat weten dat de drie jongemannen nooit geweten hebben dat ze inbraken in het huis van de bekende darter Raymond van Barneveld. Bovendien wisten ze niet dat er iemand thuis was. ,,De rolluiken waren dicht. Ze zijn met veel lawaai binnengekomen en daar werd in eerste instantie niet op gereageerd. Mijn cliënt heeft verschrikkelijk veel spijt”, aldus mr. Veerle Hammerstein. ,,Hij heeft ook een lange brief geschreven voor mevrouw Van Barneveld.”

Volgens de raadsvrouw heeft haar cliënt meteen in de week na de inbraak in Den Haag zich bij haar gemeld en de inbraak bekend. Toen is een afspraak gemaakt op het politiebureau om hem aan te geven. ,,Maar dat is niet afgewacht en hij is daarvoor al aangehouden in zijn woning.”

De verdachten hadden geen wapens bij zich.

