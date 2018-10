Voor niets naar Eindhoven Airport

Thirza de Kievit (28) en Davey de Lange (25) uit Alphen a/d Rijn stonden zelfs al bij de gate. „Schandalig. We hadden via Hema en Flywise een verrassingsreis naar Londen geboekt. Met Ryanair. Die maatschappij was niet onze keuze.”

Om 4 uur vanochtend zaten ze in de auto naar Eindhoven. „De vlucht was niet geannuleerd. We hebben gisteren voor de zekerheid nog iedereen gebeld, Ryanair, Hema, reisbureau en luchthaven, maar niemand zei dat onze reis niet doorging. Pas bij het instappen werd er omgeroepen dat we weer naar huis konden”, vertelt het boze stel.

Tot overmaat van ramp kregen ze aan de Ryanairbalie te horen dat alleen het ticket voor de heenvlucht zou worden vergoed. Omboeken maar een andere vlucht was nu niet mogelijk. Wat moet je daar nou mee? Ook onze hotelkosten worden niet vergoed. Van ons recht op 500 euro compensatie werd niet gerept”, aldus Davey en Thirza. Ze beweren van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Reactie Ryanair

In een reactie laat Ryanair weten de hele staking te betreuren. „Het is niet onze keuze, maar van de vakbonden. Piloten en cabinepersoneel duperen reizigers. We proberen alle gestrande mensen later alsnog naar hun bestemming te krijgen. Ook willen we hen zo snel mogelijk informeren, maar soms is dat lastig, omdat wij ook niet precies weten welke vluchten uitvallen”, aldus een woordvoerster.

Vliegbonden VNV en FNV noemen dat onzin. „Wij hebben de staking ruim van tevoren aangekondigd. Opnieuw doet Ryanair er alles aan om de staking te breken. Dat is illegaal. Kennelijk wil Ryanair ook haar passagiers schofferen door moedwillig chaos te creëren. Als het niet anders kan stappen we naar de rechter”, aldus de werknemersdelegatie.

Naar schatting ruim de helft van de Ryanairvluchten van en naar Eindhoven gaat vandaag niet door. Volgens de Europese wetgeving is er bij stakingen van eigen personeel geen sprake van overmacht. Dat hoort bij het bedrijfsrisico in de luchtvaart. Dus moet Ryanair gestrande passagiers volledig schadeloos stellen.

Dat gebeurt volgens de Britse luchtvaartautoriteiten echter niet. De CAA kondigt harde maatregelen aan tegen Ryanair, waaronder hoge boetes, wegens ’misleiding van passagiers’. Ook op omliggende vliegvelden, zoals het Duitse Weeze, zijn Nederlandse toeristen in de problemen gekomen.

Voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR vindt de onzekerheid waarmee Ryanair reizigers opscheept, niet kunnen. „Aan de andere kant heeft de consument ook een eigen verantwoordelijkheid. Wie bewust kiest voor goedkope tickets van prijsvechters als Ryanair, moet rekening houden met minder zekerheden. Stakingen van ontevreden personeel horen erbij.”

Duizenden Nederlanders de dupe

Volgens de jongste berichten zijn zeker 35.000 reizigers in zes Europese landen vandaag door de Ryanair-staking gedupeerd. Daaronder duizenden Nederlanders.

Schrijnend is ook het verhaal van Stella Damen. „Wij zouden met een hele groep de as van onze overleden vriendin in de Provence gaan uitstrooien. De Ryanair-vlucht naar Marseille is echter geannuleerd. We zoeken nog naar andere vliegopties”, zegt ze.