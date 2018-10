Baudet neemt ’beneden mijn waardigheid’ terug

Baudet deed de opmerkelijke uitspraak tijdens het debat over de regeringsplannen voor komend jaar, de zogenoemde Algemene Politieke Beschouwingen. De uitlating leidde tot grote ophef.

In het tv-programma De Hofbar komt Baudet terug op die woorden: „Dat kwam er achteraf ongelukkig uit. Ik had een betere woordkeuze kunnen kiezen. Wat ik er mee bedoelde was: het is totaal zinloos. Wat zijn jullie nou allemaal aan het doen.”

Politiek leiders als Klaas Dijkhoff (VVD), Alexander Pechtold (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) wezen Baudet erop dat de debatten in de Kamer een waardig onderdeel vormen van het werk als volksvertegenwoordiger.