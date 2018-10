’Terreur? Die regenwolk daar, die maakt mij pas bang’

Vrijdagmiddag ging de kermis van start. Het is met 130 attracties na die van Tilburg de grootste van ons land en er komen jaarlijks honderdduizenden bezoekers op af. Maar nu onduidelijk is waar de terreurverdachten hun aanslag wilden plegen, heeft dat voor onrust gezorgd.

De kermis zou zomaar een doelwit kunnen zijn. Burgemeester Heijmans van Weert heeft al gezegd dat het toezicht verscherpt wordt en zegt slechts te kunnen hopen dat zijn inwoners gerustgesteld zijn. Maar veel Weertenaren lijken zich geen zorgen te maken, net als de exploitanten.

’Dan kun je die gekken net zo goed hun zin geven!’

„Het is wel een onderwerp geweest”, zegt een van de exploitanten. „Maar ik vind het onzin. Dan kun je net zo goed overal mee stoppen en die gekken hun zin geven. Dat geweld gebeurt overal: in Frankrijk, Spanje, Engeland. Maar de wereld draait gewoon door en zo hoort het ook. Bovendien, waarom zou je op de kermis in Weert een aanslag plegen? De impact op andere plaatsen is veel groter.”

En zo denken ook de meeste bezoekers erover. Iedereen die je aanspreekt, loopt volledig op zijn gemak rond en het is al kort na de opening redelijk druk. „Ja, hoor”, zegt een oudere man die er met zijn kleinkind loopt. „Echt, ik dénk er niet eens aan. Hoe groot is de kans nou werkelijk dat je erbij betrokken raakt? En als ik er al aan denk, dan wil ik juist eropuit gaan. Ze willen angst zaaien en onze samenleving lamleggen. Dan kun je alleen maar op antwoorden: erop uit. Laat die idioten hun zin niet krijgen. Leve de kermis, meneer.”

’Halve gare’

En zo wordt er blijkbaar overal over gedacht op de kermis. „Als er aan het eind van de rit maar genoeg geld in mijn laatje ligt. Daar denk ik aan. Niet aan een paar halve gare terroristen”, zegt een exploitant lachend.

