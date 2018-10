MammaPrint niet in basisverzekering

Aldus moleculair bioloog prof. dr. René Bernards van het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam. Hij reageert daarmee, geëmotioneerd, op het besluit van het Zorginstituut Nederland (ZINL) om de MammaPrint, een genetische borstkankertest die een eventuele terugkeer van de ziekte kan voorzien, niet op te nemen in het basispakket.

Het Zorginstituut, onbereikbaar voor commentaar, heeft minister Bruins (Medische Zorg) gewaarschuwd voor ,,mogelijk extra sterfgevallen” bij het gebruik van de test die kan voorspellen of vrouwen met een vorm van borstkanker wel of geen chemobehandeling nodig zullen hebben. Naar verluidt zou het instituut van oordeel zijn dat de genexpressietest vrouwen niet voldoende ruggensteunt in hun besluitvorming om voor de MammaPrint te kiezen.

’Patiënten dupe’

Artsen en patiënten zeggen ,,erg teleurgesteld” te zijn over het besluit van het instituut, dat altijd het laatste woord heeft over het wel of niet vergoeden van geneeskundige of farmaceutische behandelingen.

,,Patiënten met een vroeg stadium van hormoongevoelige borstkanker en hun artsen missen hierdoor een waardevol instrument om de noodzaak voor aanvullende chemotherapie na een operatie te bepalen”, stellen pathologen, radiotherapeuten en oncologen en patiëntenverenigingen zoals de Borstkankervereniging Nederland in een verklaring.

Coulance

Een woordvoerster van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) stelt: ,,Dit betekent dat veel vrouwen nodeloos aan de chemo zullen moeten, dat is ernstig!”

Professor Bernards is, samen met zijn vakgenoot moleculair bioloog dr. Laura van ’t Veer, bedenker en ontwikkelaar van de test. Hij zegt terughoudend te willen zijn met het ventileren van zijn mening, omdat hij in zekere zin belanghebbende is. ,,De meeste zorgverzekeraars hebben de MammaPrint uit coulance vergoed. We zijn nu een beetje bang dat zij daarmee stoppen door de uitspraak van het Zorginstituut, die aantoonbaar wetenschappelijk echt onjuist is.”