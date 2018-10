Amerikaanse JSF neergestort

Een JSF (of F-35) straaljager. Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

GRAYS HILL - Een F-35 gevechtsvliegtuig, ook bekend als JSF, van de Amerikaanse marine is vrijdag door nog onbekende oorzaak neergestort in de buurt van Grays Hill in de staat South Carolina. Volgens de autoriteiten heeft de piloot zich met zijn schietstoel in veiligheid gebracht. Hij leek ongedeerd maar werd uit voorzorg in het ziekenhuis onderzocht op mogelijk letsel. Op de grond vielen geen slachtoffers. De jet had geen geschut aan boord.