Senaatscommissie Justitie steunt Kavanaugh

De elf Republikeinse commissieleden spraken vrijdag uiteindelijk hun steun uit. Eén van hen, Jeff Flake, verbond er echter de voorwaarde aan dat de FBI de gelegenheid krijgt de aantijgingen tegen Kavanaugh te onderzoeken. De tien Democratische senatoren stemden tegen de benoeming.

Trump volgt de ontwikkelingen in de Senaat met interesse. Hij staat open voor uitstel van de stemming over Kavanaugh als de Senaat dat nodig vindt. Trump noemde de verklaringen van vermeend slachtoffer Christine Blasey Ford gisteren overtuigend, maar hij was ook vol lof over het optreden van Kavanaugh zelf.

De Democraten probeerden vrijdag vergeefs de stemming uit te stellen door aan te dringen op het onder ede verhoren van meer getuigen, bijvoorbeeld de jeugdvriend van Kavanaugh die aanwezig was bij de vermeende aanranding van Ford. Zij deed haar verhaal donderdag.

De Republikeinen hebben ook in de Senaat een meerderheid, maar door de kleine marge (51 tegen 49 zetels) het is geen uitgemaakte zaak dat Kavanaugh (53) de begeerde baan voor het leven krijgt. Met name de GOP-senatoren Susan Collins en Lisa Murkowski vragen zich af of hun conservatieve partijgenoot wel zo geschikt is voor het Supreme Court.