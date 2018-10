Brabant akkoord met windmolens langs A16

De windmolens zijn nodig om aan de afspraken met het kabinet te voldoen. Brabant moet 470 megawatt windenergie opwekken in 2020. De windmolens langs de A16 zijn goed voor ruim 100 megawatt, het jaargebruik van ongeveer 75.000 huishoudens.

De windmolens komen op vier plekken tussen Moerdijk en grensovergang Hazeldonk. Er is gekozen voor hoge windmolens (210 meter) zodat er minder nodig zijn dan eerder werd voorspeld. De provincie ontving uit de regio meer dan honderd bezwaren tegen het plan. Volgens de provincie is gekozen voor plekken waar zo min mogelijk omwonenden last hebben van de windturbines.