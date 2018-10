Menig politicus struikelde over interview in De Telegraaf

Maxime Verhagen wordt door een journaliste geconfronteerd met zijn eigen uitspraken, die zijn terug te lezen in een interview in De Telegraaf. Ⓒ Serge Ligtenberg

Amsterdam - In de reeks verhalen ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum, vandaag aandacht voor de politieke interviews. In de lange historie van de grootste krant van het land geldt een uitgebreid vraaggesprek als dé kans voor politici om zich te profileren. Dit lukt niet altijd... Een kijkje voor en achter de schermen van de politieke vraaggesprekken in De Telegraaf.