Man ’plots’ neergestoken in centrum Eindhoven

Het slachtoffer kende zijn aanvaller niet, stelde de politie. De dader stak de man in de Gagelstraat dan ook volkomen onverwacht in het bovenlichaam met een „scherp voorwerp.” Het ernstig gewonde slachtoffer slaagde erin een nabijgelegen politiebureau te bereiken. Ambulancepersoneel bracht hem vervolgens over naar het ziekenhuis.

De politie pakte na de steekpartij een twintigjarige Eindhovenaar op. Agenten namen daarbij ook het „steekvoorwerp” in beslag. Het is nog onduidelijk om wat voor wapen het gaat. De man zou bij zijn arrestatie ook de agenten hebben bedreigd.