Ewine is dé ster van de astronomie

Ewine van Dishoeck: „Een wetenschapper twijfelt altijd. Ik probeer te weerleggen wat ik zelf gevonden heb.” Ⓒ Hielco Kuipers

Amsterdam - Ze is dé ster van de astronomie, Ewine van Dishoeck, al is ze in eigen land wat onderbelicht. De astrofysicus ontdekte hoe nieuwe sterren en planeten gevormd worden uit ijle wolken in de ruimte. En brengt ons dichter bij het antwoord op de eeuwige vraag of wij alleen zijn in het universum.