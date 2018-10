Traumahelikopter voor ongeluk met quad

Het slachtoffer kwam door het ongeluk in het beboste gebied in de sloot terecht. Volgens omstanders reed hij toen nog zo’n vijftig meter door de sloot, raakte de man enkele bomen en takken en vloog hij daarna over de kop.

Een traumahelikopter werd opgeroepen voor het ongeval. Het slachtoffer is, onder begeleiding van de trauma-arts, naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.