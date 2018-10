Dozen met 15 verwaarloosde konijntjes gevonden

Ze waren er slecht aan toe en hadden onder meer abcessen aan de kaak, veel te lange nagels en in de lip gegroeide tanden. De te lange tandjes zorgden ervoor dat de dieren niet goed konden eten. Veel van de vrouwtjes zijn drachtig, maar of zij door alle stress nog levende kleintjes krijgen is de vraag, aldus de Dierenbescherming.

Ondanks inspanningen van de dierenarts en verzorgers overleden twee konijnen.