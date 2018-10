Stemmen over Macedonië

Deze vrouw zegt ’ja’ tegen de naamsverandering van Macedonië. Ⓒ Foto AFP

SKOPJE - Gjorge Ivanov, de president van het land dat zich nu nog Macedonië noemt, houdt zijn hart vast. Morgen zullen zijn 1,8 miljoen kiesgerechtigde landgenoten in een referendum stemmen over een naamsverandering van de Balkanstaat. En de president is daar zwaar tegen.