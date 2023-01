Oekraïense dankvideo: ‘Hulp van het land dat de zee versloeg!’

De video die maandagochtend op Twitter verscheen, duurt een kleine minuut en bestaat uit een mix van onder meer militaire beelden en typische Hollandse shots van tulpen en grachten. Ook de ontmoeting van premier Mark Rutte en de Oekraïense president Volodimir Zelenski flitst voorbij.

Begeleid door de klanken van de Nederlandse hit uit 1970 House of the King van de band Focus, komt de boodschap in beeld dat „het land dat vocht tegen de zee (en won), weet dat er niet zoiets bestaat als een onwinbare oorlog”. Een opsomming van de geschonken militaire materialen – houwitsers, pantservoertuigen, patriots, Leopards – volgt, waarna ons land wordt bedankt.

Straaljagers

In de begeleidende tekst bij de video is het social media-team verder duidelijk over wat er nog meer op de verlanglijst van Kiev staat. „PS. Jullie weten dat we F-16’s écht zullen waarderen!”

Het sturen van moderne straaljagers naar Oekraïne lijkt inderdaad de volgende horde te worden voor de ’westerse steuncoalitie’. Nadat vorige week na maandenlange discussies eindelijk de knoop werd doorgehakt om westerse tanks te leveren aan Kiev, wordt er door de NAVO-landen inmiddels ook steeds openlijker gesproken over de mogelijkheid van het sturen van gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne. Zo meldde website Politico afgelopen weekend nog op basis van verscheidene anonieme bronnen binnen het Pentagon dat de steun voor zo’n beslissing steeds groter wordt. Volgens een van de aangehaalde functionarissen kan een kwestie van „weken” zijn voordat de Amerikanen tot een beslissing komen over de zending van F-16’s.