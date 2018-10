Nederlandse student gewild in skioorden

Schoolverlaters uit ons land die van een tussenjaar genieten, zijn zeer gewild als medewerker in de skioorden. Volgens betrokkenen en bemiddelaars hangt dit samen met hun vaak goede taalvaardigheid. Op internet staan honderden vacatures voor 18-plussers die tot en met april kunnen fungeren als onder meer horecamedewerker, receptionist, skileraar of schoonmaker in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.

Het door voormalig wereldreiziger Wouter Slangenberg opgezette bureau Wereldwerk.eu, dat op kosten van werkgevers bedrijven koppelt aan Nederlands seizoenpersoneel, ziet een grote toename in de vraag naar werknemers in de sneeuwgebieden: „Alleen bij ons zijn al tientallen vacatures in skigebieden aangemeld”, aldus de directeur.

Het afgelopen skiseizoen werkte de Groningse Maaike Wiersma van december tot april als kamermeisje in een hotel in Tirol. „Het was een prima tijd met bijna alleen maar Nederlandse collega’s. Het schoonmaken was hard werken, maar in je vrije tijd was het genieten”, aldus de huidige pabostudente die zichzelf na de middelbare school een tussenjaar gunde. „Ik kreeg in Tirol 365 euro zakgeld, kost en inwoning en een skipas.”

Vooral zo’n pas voor de skilift is een pluspunt, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Snowplaza.nl. De conclusie: de dertig populairste wintersportoorden in de Alpen blijven de prijzen onverdroten verhogen. Komende winter moet soms tot ruim acht procent meer worden betaald voor de liften dan vorig jaar. Gemiddeld stijgen de kosten in Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Frankrijk en Duitsland met 2,6 procent (circa 6,50 euro), terwijl ze vorig seizoen ook al met twee procent omhooggingen.

Duitsland geldt al jaren als het voordeligste skiland, maar maakt een flinke inhaalslag. Afgelopen winter werden de pistes al bijna 9 procent duurder, nu komt daar in het uiterste geval nog eens 8,3 procent bovenop. In de zuidelijke oorden Brauneck en Spritzingsee-Tegernsee moet hierdoor 15 euro meer voor een zesdaagse pas worden betaald. Winterberg blijft, ondanks een prijsstijging van dik vijf procent, het voordeligst met 132 euro.

Daarvoor kunnen wintersporters in het Zwitserse Zermatt nog geen drie dagen in de lift. In dit duurste Alpengebied moet 334 euro worden afgetikt voor een pas, ruim 1 procent meer dan vorig jaar. Het ook Zwitserse Engadin St. Moritz doet juist zijn best om van het peperdure imago af te komen: toegang tot de lift kost er met 291 euro circa 35 euro minder dan in het seizoen 2017/2018, een daling van 12 procent.

Frankrijk blijft in de top van prijzige skioorden. Bij Val Thorens, Courchevel en Méribel in de drukbezochte Trois Vallées kost zes dagen meeliften 306 euro. In Les Arcs en La Plagne is dit een euro minder. In de Italiaanse Dolomieten kost de lift weer een euro minder, ook al zijn daar de prijzen met ruim 3 procent gestegen.

In doorsnee kost een pas in Oostenrijk 261 euro, dat is 3,4 procent meer dan afgelopen winter. Sölden vergt met 293 euro het meest van de portemonnee. Absolute ’budgetlocatie’ is het skigebied Kleinwalsertal & Oberstdorf, waar de vakantieganger voor 236 euro een kleine week lang hoog op de berg wordt afgezet.