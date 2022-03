Pro-Russische krant past dodental Russische soldaten aan: ’We zijn gehackt’

De krant Komsomolskaya Pravda, die te boek staat als pro-Kremlin, meldde maandag dat 9.861 Russische troepen waren gesneuveld en dat 16.153 Russen gewond waren geraakt in Oekraïne. Deze cijfers waren veel hoger dan de eerdere cijfers die Rusland had vrijgegeven. Dat blijkt uit onderzoek van een andere krant, The Wall Street Journal. Op 2 maart had Rusland voor het laatste officiële cijfers vrijgegeven, toe zei het land nog dat slechts 498 Russische soldaten waren omgekomen, en sprak het Kremlin van 1.597 gewonden.

Niet lang na de publicatie verwijderde de krant Komsomolskaya Pravda het nieuwsbericht van haar website en gaf een verklaring aan dat haar website gehackt was. Volgens buitenlandse media was het originele artikel echter nog steeds toegankelijk in de online archieven van de website.

Het is dus niet precies duidelijk hoeveel soldaten aan de Russische kant zijn gesneuveld door de oorlog in Oekraïne. Volgens een rapport van de New York Times, dat vorige week werd uitgebracht, schatten inlichtingendiensten in dat tot nu toe ongeveer 7000 Russische militairen in de oorlog zijn gedood.