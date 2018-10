Staat wil deal met Volkert van der Graaf

De onderhandelingen worden gevoerd in het kader van het hoger beroep over het afschaffen van zijn meldplicht bij de reclassering. Van der Graaf won een eerder kort geding daarover.

Geheimzinnigheid

Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep. Rond dat hoger beroep hangt een zweem van geheimzinnigheid, ontdekte De Telegraaf. Al op 10 september was er een zitting bij het gerechtshof van Den Haag, zonder dat er ook maar een journalist bij aanwezig was.

Ook nu wil niemand van de betrokken partijen een woord kwijt over de gesprekken met Volkert van der Graaf.

