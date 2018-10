’Slachtoffertjes Robert M. vertoonden zorgelijk seksueel gedrag’

Voorbeelden van gedragsproblemen zijn woede-, paniek- en angstaanvallen, incontinentie, slaapproblemen, verlatingsangst en seksueel gedrag. Sommige kinderen raken in paniek als iemand in de buurt van de billen of geslachtsdelen kwam. Andere kinderen deden seksuele handelingen na of vertoonden „uitdagend gedrag”, volgens het onderzoek.

Veel kinderen wilden een lange tijd niet naar de kinderopvang of zelfs naar de straat waar de opvang staat. Ook durfden veel kinderen niet meer naar de kamer waar ze dutjes deden in de opvang.

Het onderzoek is uitgevoerd in de kliniek van het Emma Kinderziekenhuis die is geopend toen de zaak aan het licht kwam. 125 kinderen hebben, met toestemming van de ouders, meegedaan aan het onderzoek. Van 54 kinderen is zeker dat ze zijn misbruikt, bij de rest is het waarschijnlijk.

Robert M. werd in 2010 opgepakt wegens kindermisbruik. Hij was werkzaam in een kinderopvang in Amsterdam. M. heeft bekend 87 kinderen te hebben misbruikt, hij is veroordeeld voor 67 zaken.