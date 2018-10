Man met gloednieuwe penis raakte in coma

Andrew Wardle en zijn Fedra Fabian verschijnen af en toe in tv-shows als deze, 'This Morning'. Ⓒ Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock

De man van wie inmiddels in binnen- en buitenland bekend is dat hij op zijn 45e is ontmaagd nadat artsen een penis voor hem hadden geschapen, is ernstig ziek geworden. Een week nadat hij eindelijk voor het eerst seks kon hebben met zijn vrouw, vond uitgerekend zij hem bewusteloos op de grond.