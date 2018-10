Nederland vol met ’terreurkantoren’

Ingeklemd tussen twee hippe broodjeszaken staat in hartje Utrecht een geblindeerd huis zonder bord of opschrift, alleen een deurbel. Een vriendelijke Filipijnse meneer doet open. Dit is het Nederlandse kantoor van de Stichting National Democratic Front of the Philippines. Het ziet eruit zoals je je een Marxistisch-Leninistisch revolutiebolwerk voorstelt: volstrekt anoniem van buiten, maar binnen behangen met schilderijen vol communistische vlaggen en strijdlustig geheven kalasjnikovs.

Het is de uitvalsbasis van de 79-jarige revolutionair Jose Maria Sison. Jarenlang stond hij op de terroristenlijst van de EU. Tien jaar geleden werd Sison van zijn bed gelicht. Hij zou opdracht hebben gegeven voor drie politieke moorden in de Filipijnen. Daarvoor bleek te weinig bewijs. Sison noemt zich ’een denker, geen vechter.’

