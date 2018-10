Ex-jeugdkampioen boksen in Arnhemse terreurbrigade

Van vijf van de zeven terreurverdachten die donderdag zijn opgepakt omdat zij een grote aanslag in Nederland wilden plegen, zijn de namen inmiddels bekend. Hardi N., eerder veroordeeld wegens een mislukte uitreispoging naar Syrië, is de spil van het netwerk. Waïl el-A. en Nadeem S. zijn vrienden van jihadrapper Marouane, ze hebben een poging gedaan om hem in Syrië te ontmoeten. Van nummer vier, Amir B., is bekend dat hij een Poolse moeder en Egyptische vader zou hebben.

Ook voormalig jeugdbokskampioen Morad M. hoort bij de arrestanten. De bekende Arnhemse trainer Orhan Delibas, die op de Olympische Spelen in 1992 zilver pakte voor Nederland, vreesde al voor zijn toekomst. Hij had de talentvolle bokser drie jaar lang onder zijn hoede.

„Hij radicaliseerde”, verzucht ’Turkish Delight’, zoals zijn bijnaam luidt. „Zijn uiterlijk veranderde, hij was ineens getrouwd.” De vrouw van M. droeg een nikab en was onlangs bevallen van hun eerste kind. „Ik heb hem op mijn manier proberen te veranderen (...) maar ineens was hij spoorloos.”

