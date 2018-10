Huilende peuter in woning dode vrouw (25)

De politie kwam met meerdere eenheden naar het huis, omdat er meldingen waren binnen gekomen over de situatie in de woning.

Aangekomen bij het huis, kwam er geen enkele reactie uit de woning. Tijdens een poging de deur te forceren, hoorde zij ineens een kind hard huilen. De politie trof even later een huilend 4-jarig jongetje aan in het appartement. In de woonkamer zagen de agenten de 25-jarige bewoonster liggen. Zo meldt Omroep Brabant.

De kleuter is opgevangen door de politie en in samenwerking met de spoedzorg Jeugdzorg Brabant wordt er zo snel mogelijk een pleeggezin voor hem gezocht.

De dader was op het moment van de inval al op de vlucht geslagen. De politie is een onderzoek gestart in de woning.

Incidenten

Lokale media melden dat er al eerder incidenten in het appartementecomplex zijn geweest. Zo zou er volgens bewoners bloed in de lift hebben gezeten en zou ook een auto besmeurd zijn met bloed. Ook is er twee jaar geleden een flinke brand geweest in de parkeergarage van het sociale woningbouwcomplex.

Dat feit haalde zelfs nog Opsporing Verzocht. Een politiewoordvoerder zegt niet bekend te zijn met de incidenten. „Vooralsnog wordt er ook nog geen koppeling gemaakt met de dood van de vrouw”, zegt de woordvoerder.