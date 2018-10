Zeker 384 doden tsunami Indonesië, ziekenhuizen overvol

De doden die nu zijn bevestigd, komen allemaal uit Palu. Bij de stad liggen talloze lichamen aan de kustlijn. Vermoedelijk gaat het aantal nog flink stijgen: ook in andere plaatsen sloeg de tsunami toe en in Palu zelf is nog geen volledig zicht op de omvang van de schade.

Van honderden mensen die vrijdag een festival voorbereidden aan de kust, is bijvoorbeeld niet bekend waar ze zich bevinden.

De chaos is overweldigend. Ⓒ AFP

Ravage

Ondertussen puilen de ziekenhuizen uit. Alleen al in Palu zijn nu 540 gewonden geteld en daarvoor is nauwelijks plek. Sommige gewonden worden in de buitenlucht behandeld.

De tsunami ontstond na de aardbeving met een kracht van 7,5. Daarvoor was er al een beving met een kracht van 6,1. Kort voor de golf van twee meter hoog het eiland bereikte, werd de tsunamiwaarschuwing ingetrokken, omdat de golf leek te zijn verdwenen.

