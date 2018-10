’Het is heel zwaar geweest’

De vader van Anne vindt dat een positieve ontwikkeling. „Maar het is wel te laat”, vertelt Wim Faber vandaag in een groot artikel in de krant, waarin hij opvallend openhartig terugblikt. „Je wereld ziet er in een klap heel anders uit. En je vraagt jezelf af: heeft het nog wel zin om verder te leven?”

„Dat gevoel is tot aan de dag van vandaag aan de orde, en is niet minder geworden.”

Wake-upcall

De moord op Anne is een ’wake-upcall’ geweest, zegt hoogleraar en forensisch psychiater Robbert-Jan Verkes: „Helaas wel.” Hij is een van de psychiaters die in opdracht van justitie verdachten onderzoekt. „Dit zou een positief gevolg kunnen zijn van die verschrikkelijke geschiedenis.”

Ook tbs-advocaten merken dat de dood van Anne invloed heeft gehad in de rechtszaal. Rechters en justitie zijn kritischer geworden op weigeraars, vertellen zij. „Er is een grotere gretigheid gekomen om informatie over weigerende verdachten te vergaren”, ziet tbs-advocaat Job Knoester, voorzitter van de vereniging van tbs-advocaten.

„Een weigering wordt minder snel aanvaard”, merkt ook tbs-advocaat Niek Heidanus. Collega Jan-Jesse Lieftink ziet een koerswijziging bij met name het Openbaar Ministerie, zo vertelt hij.

Wim Faber: ’Goed, maar te laat’

De vader van Anne is blij met de verandering. „Als ik nu zie dat men zich tot het uiterste inspant om deskundigen te horen, oude dossiers te laten aanleveren, dan is dat goed”, zegt Wim Faber in reactie op de tbs-advocaten. „Het is precies wat ik het hof destijds onder leiding van Rinus Otte ook heb verweten. Namelijk: dat ze lang niet al het mogelijke hebben gedaan”, zegt hij.

„Maar het doet natuurlijk ook ontzettend veel pijn om dit te constateren. Want het is voor ons wel te laat. Dat is heel pijnlijk.”

