Tsunami-chaos: gewonden kermen in buitenlucht van pijn

Vermoedelijk zal het dodental nog flink stijgen: de getelde doden komen nu allemaal uit Palu, waar de omvang van de ramp ook nog niet duidelijk is. Ondertussen puilen de ziekenhuizen uit, doktoren doen alles wat ze kunnen, maar het is roeien tegen de stroom in.

Ⓒ AFP

De hoeveelheid gewonden is overweldigend, meldt persbureau AFP. Alleen al in Palu zijn nu 540 gewonden geteld.

Veel van hen worden in de buitenlucht behandeld, omdat binnen geen plek meer is. Op foto’s is te zien hoe artsen met pleisters, verband en operatiemateriaal bij de hand alles doen om levens te redden.

Buiten vormt zich een waar geïmproviseerd ziekenhuis. Ⓒ AFP

Ondertussen helpen overlevenden met het bergen van lichamen. Zo zagen verslaggevers een man het lichaampje van een bemodderd kind wegdragen.

Allesverwoestend

Op video’s op sociale media was te zien dat de tsunami het eiland bereikt en dat meerdere huizen worden weggevaagd door het water. Kort nadat de golf aan land kwam, werd al duidelijk dat meerdere mensen vermist worden.

De tsunami ontstond na de aardbeving met een kracht van 7,5. Daarvoor was er al een beving met een kracht van 6,1. Kort voor de golf van twee meter hoog het eiland bereikte, werd de tsunamiwaarschuwing ingetrokken, omdat de golf leek te zijn verdwenen.