Controversiële Muur van Mussert nu officieel Rijksmonument

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) kwam vandaag naar Lunteren om het bij een Rijsmonument behorende oranje witte schildje te overhandigen. Lang is er getwijfeld of de NSB-muur die onderdeel is van een pijnlijk stukje Nederlandse geschiedenis wel de monumentenstatus moest krijgen. Het vorige kabinet duwde dat besluit voor zich uit. De D66-bewindsvrouw hakte begin dit jaar de knoop door.

In een toespraak legde Van Engelshoven uit waarom ze groen licht gaf. „Erfgoed zoals deze muur confronteert ons met de zwarte bladzijden in onze geschiedenis. Het dwingt ons die bladzijden te lezen en te hérlezen, zodat we het gesprek erover blijven voeren en ervan kunnen leren. Dat is pijnlijk en beschamend. Maar het is altijd beter dan de muur weg te halen en ons beladen, schuldige verleden te vergeten. Want dan vervallen we in herhaling.”

Charlottesville

In de speech noemde de bewindsvrouw ook Charlottesville en Chemnitz, plekken in respectievelijk Amerika en Duitsland waar recent bijeenkomsten werden gehouden waarop ook rechts-extremistischen af kwamen. „Zijn het geïsoleerde incidenten of kijken we er later op terug als onderdeel van iets groters en veel ergers?”

„We weten het niet. En toch moeten we bepalen wat we doen. Ertegenin gaan. Of onze schouders erover ophalen en denken: het loopt zo’n vaart niet.”

Anton Mussert

De muur van Mussert is op dit moment eigendom van een campinghouder die het bouwwerk eigenlijk wilde neerhalen.

Aan de muur van Mussert werd op hoogte een soort podium gebouwd. NSB-voorman Anton Mussert gebruikte het voor toespraken. Tijdens de oorlog werd de plek niet meer door de NSB gebruikt. De Duitse bezetters stonden grote bijeenkomsten niet toe, ook niet van de NSB.