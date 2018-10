Loes Haverkort verloor vader aan hartfalen: waarom geen hart-APK?

“De Hartstichting heeft veel plannen,” vertelt Loes. “Ze hebben een aantal doelen waar ik me helemaal in kan vinden. Bijvoorbeeld om bij vrouwen bekender te maken dat de symptomen en signalen anders zijn dan bij mannen in het geval van hartproblematiek.”

“Er is meer onderzoek nodig in deze kwestie, daar wil ik me voor inzetten. Net als voor het feit dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar het vraagstuk erfelijkheid in het geval van hart- en vaatziekten.”

Erfelijkheid

“Omdat ik mijn vader op jonge leeftijd verloor, ben ik natuurlijk extra geïnteresseerd wat erfelijkheid kan doen. En ook in wat je zelf kunt doen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Aan de kant van mijn vaders familie heeft een aantal mensen te maken gehad met een hartafwijking. Als er een test was waardoor je kon zien of je aanleg hebt voor hart- en vaatziekten zou ik me zeker laten testen om te zien of ik ergens een afwijking heb.”

Boksen

“Ik probeer als vegetariër zo gezond mogelijk te eten, eet veel groenten en zo min mogelijk suiker. Ik sport ook veel. Doe aan boksen, hardlopen en fitness. Al moet ik ook weer niet te fanatiek worden. Ik heb eens begrepen dat ik een sporthart heb, een vergroot hart.

Een arts zei ooit dat ik er oud mee kon worden, maar ik zou daar wel meer helderheid over willen hebben wat dat eigenlijk betekent. Je bent met hartfalen in je familie toch altijd alert. Als mijn zoontje heeft gerend en hij zegt dat zijn hart raar klopt, dan gaan bij mij meteen de alarmbellen af. Het zou mij heel erg geruststellen als we dingen uit zouden kunnen sluiten.”

Hart-APK “Ik pleit dan ook voor meer controle op hart- en vaatziekten. We krijgen toch ook uitstrijkjes en borstencontroles? Waarom dan niet een hart-APK eens in de zoveel jaar? Mijn zus wordt veertig. Mijn vader begon last te krijgen van zijn hart toen hij ongeveer die leeftijd had.”

Schampschot

“Mijn vader kreeg een hartaanval op het voetbalveld, hij noemde het zelf een schampschot. Twee jaar later kreeg hij nog eens een hartinfarct en hartstilstand. Hij is gereanimeerd in de ambulance en overleefde het.

Het is goed afgelopen, maar een derde van zijn hart was afgestorven en hij kreeg een bypassoperatie. Daarna heeft hij nog zes jaar geleefd alsof er niks aan de hand was. Het ging goed met de medicatie. Maar toen hij weer rare klachten kreeg, voelde hij zelf dat hij het niet meer ging redden.”

Tijdens de kerst, een jaar voordat hij overleed, zei hij dat hij niet wist of hij volgend jaar zou halen. In minder dan een jaar is hij in de nacht overleden. Nog geen vijftig jaar oud.”

Humor

“Het meest mis ik zijn humor. Hij was superpositief, altijd vol vertrouwen. Mijn vader genoot van het leven. Ergens ben ik wel blij dat hij niet is overleden toen mijn kinderen al geboren waren. Nu weten Johannes en Marie dat opa Jos er niet meer is en dat ík daar verdrietig over ben. Gelukkig hoeven zij dat verdriet niet te hebben.

Er hangt een groot schilderij van hem bij mij in huis, ze weten dat het opa Jos is en soms staan ze er even bij stil, om dan weer verder te gaan met spelen of ruzie maken. Het is goed zo.”

