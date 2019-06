Pikante vondst in kluis

De kluis werd - afgesloten - gevonden in de Dirk Bonsstraat in Amsterdam-West. Omdat de politie het vermoeden had dat er nog spullen in de kluis aanwezig waren, werd besloten de safe op het bureau te openen. Dat ging niet zonder slag of stoot.

De buit? Geen diamanten of waardepapieren, maar een stapeltje seksboekjes.