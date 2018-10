Twee scooterrijders (16, 54) overleden

De 16-jarige jongen uit Gorinchem is gisterenavond overleden na een val, zo maakt de politie zojuist bekend. De tiener verloor op het Hendrik Tollensplantsoen in zijn woonplaats de macht over het stuur. In zijn val raakte hij volgens de politie drie stilstaande voertuigen.

De zwaargewonde jongen is met spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar aan zijn verwondingen overleden. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en doet een oproep aan getuigen zich te melden in de hoop te achterhalen wat er mis ging.

Ook bij het Groningse Lageland is een dodelijk slachtoffer te betreuren. Het gaat om een 54-jarige man. Passanten troffen rond 5.30 uur een man in het water aan. In de buurt lag een scooter. De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek.