Demonstraties aangekondigd bij intocht Sinterklaas

De Zwarte Piet-discussie laait weer op. Ook Kevin Panen, barman bij een Zaans café, heeft via Facebook een evenement aangemaakt om te demonstreren vóór Zwarte Piet. Hij laat in een reactie weten dat als het aan hem ligt „er helemaal niet wordt geprotesteerd”. „Het is en blijft een kinderfeest, maar als ’anti’ het mag, dan mogen wij het ook”, aldus Kevin.

Het evenement genaamd ’VOOR Zwarte Piet!’, werd 7 juni al aangemaakt. „Alle Anti’s komen naar Zaandam, schreeuwend dat Zwarte Piet niet kan en mag. Daarnaast zullen ze iedereen in Zaandam die VOOR Zwarte Piet is uitmaken voor racisten. Daarom is het tijd voor een tegengeluid”, aldus de introtekst van de pagina.

Racisme

Naast de pro-piet-demonstranten heeft activist Jennifer van Leijen burgemeester Jan Hamming gevraagd af te zien van de landelijke intocht in zijn gemeente, omdat de racistische Zwarte Piet-figuur daar de voorgaande jaren deel van uitmaakte. In een open brief, die verscheen op een blog genaamd ’doorbraak’, laat zij samen met andere activisten weten dat zij niet bereid is in gesprek te gaan met de gemeente.

„Wij zullen dan ook, samen met andere antiracisme-activisten, bij de intocht in Zaandam en op andere plekken waar de racistische karikatuur zijn nare kop opsteekt, actie blijven ondernemen”, luidt de tekst van de brief.

De gemeente Zaanstad was zaterdagmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar.

