Nederlander in Griekenland: ’Zware regen, veel water’

De storm zorgde plaatselijk voor overlast in het uiterste zuidwesten van het schiereiland Peloponnesos. De storm was met windsnelheden van 90 kilometer per uur minder hard dan verwacht volgens meteorologen van het Griekse Nationale Observatorium.

Nederlander Robert Vons woont in Archaia Epidavros, aan de noordkust van de Peloponnesos, en ziet wel dat het heftig stormt. „Vanaf vanochtend is er hele zware regen, met af en toe onweer”, aldus Vons.

„Veel wind is er niet. Wat dat betreft is het rustig. De meeste overlast zal van de regen komen, ik denk dat er wel overstromingen zullen zijn, her en der schade. Ik heb de Griekse tv aanstaan en in het zuiden gaat het tekeer. Aardig wat vissersboten zijn gesneuveld.”

Vons had een lege emmer buitengezet om te kijken hoeveel regen er zou vallen. „Die stroomt inmiddels over”, lacht de Nederlander. „Het probleem is dat de storm zich traag verplaatst. Er valt veel. Het is hier grijs, de wolken hangen laag en bergtoppen verdwijnen.”