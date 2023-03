Pornosite: kan toestemming ’oude’ amateurfilmpjes niet controleren

In de rechtbank in Amsterdam zijn door EOKM meerdere voorbeelden aangedragen van de amateurfilmpjes die ’geverifieerde leden’ kunnen uploaden op xhamster. Zo was er een video met de titel ’Fries tienerteefje’, die meer dan 100.000 keer is bekeken. En een video met de titel ’lieve pijpbeurt’.

Volgens de stichting is onbekend of de vrouwen die in de amateurvideo’s te zien zijn, toestemming hebben gegeven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden van wraakporno of van een hack. Bij de laatstgenoemde video was wel een toestemmingsformulier meegestuurd, maar die kwam vandaan bij de man van wie alleen het geslachtsdeel in beeld was.

EOKM startte de zaak nadat slachtoffers zich meldden bij de hulplijn van de stichting. De stichting eist dat er geen video’s zonder toestemming van alle partijen die in beeld zijn, op de website blijven staan. Eerder werd succesvol geprocedeerd in een gelijksoortige zaak tegen pornosite vagina.nl. „Dat er op grote schaal privacyrechten worden geschonden, is een groot maatschappelijk probleem.”

De advocaten van xhamster.com vinden de eis van de stichting buitenproportioneel. Ze voeren aan dat sinds 2021 met toestemmingsformulieren wordt gewerkt en dat er dus sindsdien geen filmpjes zonder toestemming kunnen worden geplaatst. Op de vraag van de rechter of xhamster.com het dan geen probleem vindt dat dit mogelijk wel het geval is met filmpjes van vóór 2021, zeiden de advocaten dat dit niet meer te controleren valt. „Daar zijn het te veel video’s voor.” Maar als xhamster.com er „lucht van krijgt” dat iemand tegen wil en dank op een pornosite staat, „verwijderen ze de video.”

De rechter doet op 12 april uitspraak.