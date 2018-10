’Baardmannen’ gearresteerd na schietincident in bos op de Veluwe

De politie doorzocht het pand om sporen veilig te stellen. Enkele bewoners, onder wie twee vrouwen en een man die eerder op bevel van agenten ook naar buiten moesten komen, mochten na de arrestatie van de anderen onder begeleiding weer naar hun woning terugkeren.

De aanhoudingen houden verband met een eerder schietincident in een nabijgelegen natuurgebied, waarbij vanmiddag bijna een boswachter door een kogel werd geraakt. Hierna sloegen er twee verdachten op de vlucht. De ene per auto en de ander per voet, richting een viaduct van rijksweg A50. Vervolgens werd een grootschalige klopjacht op poten gezet.

Volgens bewoners van de Azaliastraat in Hattem, waar de inval was, viel al geruime tijd op dat er in de woning iets ’broeide’. „Auto’s die voorreden, volle koffers erin en een weekend weg. Een week later hetzelfde liedje weer.”

„Iedereen ziet het, maar niemand deed wat”, fulmineert een buurvrouw achteraf. „Ze krijgen alles van de Staat: uitkering, elektrische fietsen, alles. Iemand die echt vlucht voor oorlog, is van mij heus welkom. Maar dit zijn gewoon profiteurs. Ze deden eerst alles per vuilniszakje in de afvalcontainer. Dat kost iets van twee euro per keer. Oh, zei ze, dat maakt niks uit; de gemeente betaalt. Hoe heb je het dan?!” Dan, wijzend naar haar man: „Een witte auto, wat heb ik je gezegd?”

Een buurman doet voorzichtig de voordeur open, naar eigen aangeven nog wat trillend op z’n benen na het gebeuren vanmiddag bij hem in de straat. „Met wat er afgelopen week is gebeurd, wat het voorkomen van die aanslag in het achterhoofd betreft, zet dit alles je toch wel aan het nadenken over veiligheid en dergelijke.”

Eén van de arrestanten werd geïdentificeerd door een getuige die z’n auto toevallig langs het desbetreffende bosperceel had geparkeerd en ook kort met een van de mannen had gesproken. Hij sloeg later ook de verrichtingen van het arrestatieteam heeft gade. „Hij was het, zeker weten. Wel apart om hem zo terug te zien.”