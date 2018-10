'Mijn cavia’s hebben 34.600 volgers'

“Ik zag ooit foto’s van een konijntje met 30.000 volgers en dacht: 'Dat moet ik met Mieps ook kunnen.' Mijn cavia is namelijk erg schattig. Een eigen Instagramaccount leek me bovendien een leuke manier om mijn creativiteit in kwijt te kunnen en mooie herinneringen vast te leggen.

Onderkin

Het begon drie jaar geleden met foto’s van Mieps - de grijswitte met onderkin - en daar zijn alleen maar meer cavia’s bij gekomen. Meestal krijg ik een beeld in mijn hoofd en maak ik een schets van hoe het eruit moet komen te zien.

Props voor de foto maak ik zelf of koop ik bij budget- en kringloopwinkels. En dan is het altijd maar de vraag wat de cavia’s willen. Echt poseren kunnen ze natuurlijk niet, dus het makkelijkste is om gewoon mee te gaan in wat zij doen. Als ik honderd, tweehonderd keer heb geklikt en er vijf leuke foto’s uit kan kiezen, ben ik tevreden.

Kalender

Dat twee cavia’s precies hetzelfde kijken, krijg je zelden voor elkaar. Dan combineer ik gewoon twee foto’s met Photoshop. Ik doe geen gekke dingen met die beestjes, dus zielig is het niet. Als een cavia niet happy is, zie je dat meteen, dus dan stop ik.

In het begin steeg het aantal volgers bizar snel, inmiddels zit ik tegen de 35.000. De cavia’s hebben ook hun eigen merchandiselijn met pins, kaarten, magneten, tassen en ik ben ook alweer bezig met de kalender voor 2019. Ook hebben ze een website, waarop ik onder andere achter de schermenfilmpjes plaats.

Dating-app

Ik krijg regelmatig verzoeken, bijvoorbeeld van sieraden- en horlogemerken. Als het bij ons past, doe ik het. Maar toen ik werd gevraagd om een dating-app te promoten, dacht ik: 'Volgens mij hebben jullie je huiswerk niet goed gedaan; cavia’s daten niet.'

Sowieso staat het welzijn van de beestjes voorop. Ik krijg soms tv-aanbiedingen, maar dan moet ik met de cavia’s een eind rijden en die stress is slecht voor ze. Daar begin ik niet aan. Rijk word ik er niet van, en daar doe ik het ook niet voor. Maar het zou wel heel fijn zijn als ik een keer zakken eten krijg opgestuurd, haha!

Relatie

Ik heb sinds kort een relatie. Mijn vriend wist dat dit part of the deal is en vindt het niet gek. Soms assisteert hij door een reflectiescherm vast te houden of een komkommer aan te geven. Hij fotografeert zelf ook, dus we gaan allebei voor het perfecte beeld.

Soms krijg ik de vraag: 'Wat doe je als Mieps doodgaat?' Cavia’s kunnen 7 à 8 jaar worden en Mieps is nu 5. Ik weet niet of ik doorga met het account als ze er over een paar jaar niet meer is. Natuurlijk heb ik er veel tijd en energie ingestoken, maar zonder haar klopt het gewoon niet meer. Zij is de hoofdpersoon!"

