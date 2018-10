’Nederland vol?’ raakt open zenuw

Het betoog van migratie-onderzoeker Jan van de Beek (nationaal belang belangrijker dan immigratie) kan op onvoorwaardelijke steun rekenen van de volgers van Telegraaf.nl.

De vraag moet volgens anjaverveer niet zijn ’Wordt Nederland te vol? Nederland is al lang te vol’.

Klootjesvolk

Josina-67815: ’Het gewonde klootjesvolk roept dit al jaren. Misschien niet met de juiste toon en de juiste argumenten, maar toch.’ Borstpeter250: „Op alle gebieden in de maatschappij loopt het al vast: banen, verkeer, woningmarkt, medische zorg.

Fons van den Brande vindt ook dat de politiek het probleem jarenlang heeft genegeerd. „Het is vreselijk te moeten constateren dat Hans Janmaat dertig jaar geleden de vinger op de zere plek legde en dat deze man door links en rechts, cabaretiers en tout televisieland als een fascist met enge ideeën buitenspel werd gezet. Nu staan links en rechts vooraan om zijn woorden letterlijk te herhalen’.

Ook empieters hekelt de ’politieke correctheid die meer kapot maakt dan je lief is’. WillemI heeft het over ’wegkijkpolitiek’, Catherine1956 is in staat een standbeeld voor Van de Beek op te richten: „Halleluja, ik zeg Den Haag luister naar deze man”.

Het betoog van directeur Jurriën Koops van de Bond van Uitzendbureau’s ABU dat we in de nabije toekomst veel mensen nodig hebben om ons land draaiende te houden, kan vooral op hoon en argwaan rekenen. Cervantis: uitzendbureau’s willen alleen maar zoveel mogelijk geld verdienen.

Veel reageerders vinden dat eerst alle werklozen en mensen in de bijstand aan het werk gezet moeten worden voordat je mensen van buiten haalt. Foma.zitterd805: ’Er zijn nog zat mensen in een uitkering. En pak fraudeurs hard aan’.

Overigens vindt marchos070 dat uitzendbureau’s best meer mogen betalen. „Nu loont het vaak niet om te werken als je je goed kunt redden van een uitkering en allerlei toeslagen”

Slechts een enkeling vindt dat het allemaal wel meevalt met de drukte in ons land.

Marbbbb1711 vindt Nederland ’niet te vol’. Iedereen die zich inzet en aan wil passen is welkom. Hij vindt wel dat we vluchtelingen moeten helpen maar als het daar weer veilig is moeten ze terug.

Leo81 noemt het ’klinkklare onzin’ dat we te vol zouden zijn. Hij woonde een paar jaar op Taiwan waar op dezelfde oppervlakte 24 miljoen mensen leven. „Het land is groener, heeft mooie stranden, uitstekend openbaar vervoer. Het probleem van Nederland is dat iedereen een huis met een tuintje wil.’ Beter plannen helpt Nederland volgens hem vooruit.