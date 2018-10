Zonnige overwinning na donkere wolken boven Solar Team

Op de voorlaatste dag van de duizenden kilometers lange race dwars door Zuid-Afrika dreigde het volledig mis te gaan voor de Nederlanders. Een ziek teamlid gooide uit oververmoeidheid zijn tas in de verkeerde volgauto, die van directe titelconcurrent Tokai uit Japan. Nadat de fout werd ontdekt, boden de Nederlanders direct excuses aan, maar de Japanners dienden toch een klacht in, wegens spionage. De wedstrijdleiding gaf daarop de Nederlanders een straf. Ze trokken 116 kilometer van de afgelegde afstand af. Doel van de race is om met een voertuig op zonne-energie zoveel mogelijk kilometers af te leggen. „Met de aftrek verloren we de onaantastbare voorsprong op Tokai”, legde teamlid Luka Jaksic uit. De Nederlanders hadden er een hard hoofd in dat dit goed gemaakt kon worden.

Toch is het de Nederlanders gelukt. Op Facebook meldt het team dat het als eerste over de finish is gekomen in Kaapstad. Gisteren hoopte Jaksic al dat het ’geheime wapen’ het Solar Team op de laatste etappe van pas zou komen. „We hebben een intelligent cruise control systeem, dat rekening houdt met het stijgen en dalen in de bergen. Zo kunnen we zo energiezuinig mogelijk rijden. Het wordt spannend, maar we gaan onze uiterste best doen”, zei hij gisteren. En dat is dus gelukt. „Het was spannend. Maar de Japanners bleken wat minder reserve in de accu te hebben dan gedacht. Uiteindelijk hebben wij enkele tientallen kilometers meer gereden”, zegt ze opgetogen. „Na die tegenslag van gisteren is dit heel bijzonder voor ons allemaal”, meldt woordvoerder Sarah Bennink Bolt.

Bekijk ook: Delft wil zonnerace winnen in record