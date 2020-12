Illegale feesten bij Vlaamse miljonairsdochter: ’Ze danst op vaders graf’

Ⓒ Het Nieuwsblad

SINT-GENESIUS-RODE - Het is een elitaire omgeving waar onder meer ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès woont, die recent nog op de intensive care lag met corona. Daar, in het Vlaamse Sint-Genesius-Rode, staat een imposante villa waar de voorbije weken minstens twee grote feesten hebben plaatsvonden. Organisatrice is miljonairsdochter Lara M. Haar eigen familie ziet het met lede ogen aan: „Ze maakt ons te schande.”