Jongeren zouden voor vaccin moeten betalen Inhaalcampagne HPV loopt mis: ’Ze zeiden: jouw kans is verkeken’

Door Pepijn van den Brink Kopieer naar clipboard

Jongeren tot 27 jaar zouden een HPV-vaccinatie moeten krijgen. Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - Een grote groep jongeren die dacht een gratis HPV-vaccin te kunnen halen, krijgt ten onrechte te horen dat ze hiervoor niet in aanmerking komen. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf, nu jongeren en ouders hierover aan de bel trekken. De landelijke GGD bevestigt hier veelvuldig meldingen over te krijgen. Het RIVM erkent dat ’de communicatie beter had gekund’ en zegt dat de jongeren alsnog een prik kunnen halen.