Toestel Transavia terug na technisch probleem

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

ROTTERDAM - Een vlucht van Transavia vanaf Rotterdam, die onderweg was naar Pula in Kroatië, is door een technisch mankement teruggekeerd naar Nederland. Het toestel met 98 passagiers kon zonder problemen op Schiphol landen. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij laat weten dat er waarschijnlijk zaterdagavond nog een vervangende vlucht voor de passagiers wordt geregeld.