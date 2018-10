’Volkert van der Graaf blijft irriteren met zijn spelletjes’

Volkert van der Graaf Ⓒ ANP

Amsterdam - De onderhandelingen tussen de Nederlandse Staat en Volkert van der Graaf laten zien hoe pervers het systeem met voorwaardelijke invrijheidsstelling is. Dat zegt Joost Eerdmans, voormalig partijlid van de LPF en fractieleider van Leefbaar Rotterdam in de havenstad. De politiek is terughoudend omdat de zaak nog onder de rechter is, maar ook daar vallen de gesprekken niet in goede aarde.