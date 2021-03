’Nucleaire optie’ op tafel

Premium Financieel

Column: boos & ontevreden

Naar de verkiezingsdebatten heb ik niet of nauwelijks gekeken (ik wist toch al wat ik ging stemmen), maar als ik de verschillende partijleiders in actie zag, viel me iedere keer weer op hoe boos en verontwaardigd Wilders (17 zetels) en Baudet (8 zetels) waren. Er deugde maar weinig in dit land.